«الممثلين»: جثمان المخرج حاتم علي ما زال في الفندق ونستخرج شهادة وفاته

يتواجد جثمان المخرج السوري حاتم علي، الذي غادر دنيانا اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث عثر عليه متوفيًا من قِبل عمال النظافة عند شروعهم في تنظيف غرفته.

وأكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أنه لم يتحدد بعد إذا كان جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، سيتم دفنه ويوارى جسده الثرى في مصر، أم سيتم شحنه إلى دولة سوريا لدفنه هناك.

وأشار المصدر إلى أن جثمان المخرج السوري حاتم علي، ما زال موجودًا داخل فندق الماريوت بالزمالك، حيث يتم استخراج شهادة الوفاة حاليًا وفي انتظار قرار الأسرة بشأن تحديد مكان الدفن.

بدأ المخرج السوري حاتم علي، حياته الفنية بالكتابة المسرحية والنصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، كما بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل «دائرة النار» عام 1988، ومن الأعمال الدرامية المصرية التي قدمها مسلسل «تحت الأرض» مع أمير كرارة، و«حجر جهنم» مع إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة وفراس سعيد وسلوى عثمان، و«كأنه إمبارح» مع رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وأحمد خليل،، و«أهو دا اللى صار» مع روبى وأحمد داود ومحمد فراج وسوسن بدر.

وتعد الأعمال التي قدمها المخرج حاتم علي، في بلده سوريا من علامات التلفزيون السوري والعربي أبرزها «فارس في المدينة، مرايا ، الفصول الأربعة، الزير سالم، صلاح الدين الأيوبي ، الثلاثية الأندلسية، التغريبة الفلسطينية».

وحرص عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الدول العربية، على نعى المخرج حاتم علي، الذي غادر دنيانا اليوم، عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا، والتعبير عن مدى حزنهم وخسارة الفن العربي لمثل قامة وقيمة هذا المخرج الكبير.