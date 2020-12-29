جامعة سوهاج الجديدة: من صحراء جرداء إلى صرح علمي يدرس به 70 ألف طالب

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المقر الجديد لجامعة سوهاج صرح علمي متميز جدا بمحافظات الصعيد، حيث تم استلام المساحة المخصصة لمقر الجامعة الجديد منذ حوالي 10 سنوات، وكانت عبارة عن صحراء جرداء، ولكن اليوم أصبحت من أحدث الجامعات العالمية من خلال المنشآت التي شُيدت عليها.

وأضاف رئيس الجامعة، «أصبح هناك 70 ألف طالب يدرسون في هذا المكان بكليات مختلفة، وحوالي 15 ألف طالب دراسات العليا، وأكثر من 3 آلاف عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأكثر من 6 آلاف موظف وعامل بالجامعة، فالمكان أصبح عبارة عن مجتمع تنموي وعلمي وتعليمي متميز بصعيد مصر».

الانتهاء من أكثر من 7 مشروعات بمقر الجامعة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، خلال حديثه مع أحمد الأفيوني، مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنه تم الانتهاء من أكثر من 7 مشروعات خلال الفترة الماضية، وآخر 6 سنوات شهد مقر الجامعة الجديد حوالي 16 مشروعا إنشائيا، وكل أرجاء الجامعة يتم إنشاء وتنفيذ مقرات للكليات الجديدة بها، فضلا عن إنشاء عدد من المجمعات المركزية.

وتابع، أنه كما تم إنشاء مبنى مكتبة مركزية على مستوى الجامعة، وصالة رياضية من أجل الطلاب لقضاء أوقات فراغهم، فهي بصمة مضيئة للحكومة المصرية، ودعم متميز لمحافظات الصعيد، ومن المتوقع أن تكون الجامعة في شكل مختلف بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات على أرض الجامعة، المقرر لها الانتهاء العام المقبل.

مشروعات بالمقر الجديد لجامعة سوهاج ستنتهي هذا العام

وكشف رئيس جامعة سوهاج، عن مشروعات ستتم بالمقر الجديد تنتهي هذا العام، مثل مبنى الإدارة المركزية، ومبنى الفندق المركزي، ومبنى كليات الصيدلة «رقم 1 ورقم 2»، ومبنى كلية الطب ومعاملها، المقرر لها الانتهاء خلال الـ6 أشهر المقبلة، وباقي المشروعات ستنتهي العام المقبل.