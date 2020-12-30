مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-12-2020 في مصر

في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض مواقيت الصلاة ورفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات اليوم، الأربعاء 30 ديسمبر الحالي، مثل القاهرة والإسكندرية والمنيا وشرم الشيخ، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:11

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:52

أذان المغرب: 05:11

أذان العشاء: 06:32

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب 05:04

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:03

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:31

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:18