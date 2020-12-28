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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:14 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

دقائق صغيرة تتغير في مواقيت الصلاة من يوم للثاني، ما يدفع البعض للبحث بشكل دوري عن مواعيد كل صلاة، لذا يوفر «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر الحالي، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب 05:04

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب: 05:10

أذان العشاء: 06:31

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