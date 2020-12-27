مواقيت الصلاة ليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

البحث عن مواقيت الصلاة فعل يقوم به الغالبية العظمى من المسلمين، لمعرفة التوقيتات الصحيحة لأداء الفروض التي قد تتغير بفارق دقيقة أو دقيقتين من يوم للثاني. لذا يوفر «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في إلمنيا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:09

أذان العشاء: 06:31