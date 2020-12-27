رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:15 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

البحث عن مواقيت الصلاة فعل يقوم به الغالبية العظمى من المسلمين، لمعرفة التوقيتات الصحيحة لأداء الفروض التي قد تتغير بفارق دقيقة أو دقيقتين من يوم للثاني. لذا يوفر «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:24

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 02:47

أذان المغرب: 05:06

أذان العشاء: 06:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:02

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في إلمنيا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 02:50

أذان المغرب: 05:09

أذان العشاء: 06:31

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة السبت 26-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة الجمعة 25-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة الخميس الجمعة 24-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر

الكنيسة الإنجيلية: علقنا الصلاة والاجتماعات لمواجهة كورونا بداية من الغد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-12-2020 في مصر