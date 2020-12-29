خلال يومين.. تشميع 37 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط الجديدة

واصل جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، برئاسة المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملاته لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بمشاركة إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء، عن إغلاق وتشميع 19 مركزاً للدروس الخصوصية، في نطاق الأحياء الأول والثاني والرابع، والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، حيث تعمل هذه المراكز بدون ترخيص، وتزاول نشاط بالمخالفة للقانون، حيث تم تشميعها بالشمع الأحمر، وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها، وتحرير المحاضر اللازمة.

وارتفع عدد مراكز الدروس الخصوصية التي تم تشميعها في الحملات المستمرة على مدار يومين، في نطاق مدينة دمياط الجديدة، إلى 37 مركزاً، حيث أسفرت الحملات، التي تم تنفيذها أمس الاثنين، عن إغلاق 18 مركزاً، ضمن الحملات الرامية إلى تأكيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، ومنعاً لتجمعات الطلاب، وحرصاً على سلامتهم، محذراً المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه كل أن من يقوم بفض الشمع الأحمر، وتحويلها للنيابة العامة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بكافة أحياء المدينة، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.