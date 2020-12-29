تغريم مسؤولي وسائل النقل لو سمحوا بالدخول دون كمامة اعتبارا من الأحد

فجَّر مصدر مسئول مفاجأة بشأن الإجراءات الاحترازية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذها مؤخراً لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن المسئول عن الإدارة الفعلية في وسيلة النقل والأماكن العامة التي يُطبق فيها «وجوب ارتداء الكمامات»، سيدفع غرامة مثله مثل المواطن حال التهاون في تطبيق الإجراءات.

شروط تطبيق الغرامة

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن «غرامة المسئول» ستُطبق على «كل مخالفة» لمنعه المواطنين غير المرتدين للكمامات من استقلال المترو أو القطارات أو الدخول لوسيلة النقل ذاتها.

وأوضح أن القرار سيسري على «المسئول» متى علم بـ«المُخالفة»، أو إذا وقعت بسبب «إخلال المسئول بواجباته وظيفته».

قيمة المخالفة

ولفت المصدر إلى أن المسئول عن «الدخول دون كمامة»، سيكون أمام 3 خيارات لسداد الغرامة شأنه شأن المواطن، موضحاً أن غرامته قد تصل إلى 150 جنيهاً حال رفض دفع «الغرامة الفورية».

وأوضح المصدر، أن المسئول سيكون أمامه عدة خيارات، أولها هو «السداد الفوري»، وهنا يدفع لمأمور الضبط القضائي قيمة مخالفة مقدارها 50 جنيهاً فقط، وحال رفض «السداد الفوري»، يتم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالته للنيابة العامة المختصة، والتي تتخذ شئونها، ويجوز له التصالح أمام النيابة شريطة دفع 100 جنيه، وحال تمسكه بعدم الدفع، تُحال الواقعة إلى المحكمة المختصة لتنظر الواقعة، ويكون الحد الأقصى للغرامة 150 جنيهاً.

لجنة أزمة كورونا

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد أول أمس، لمناقشة الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد، وانتهي الاجتماع إلى اتفاق المسئولين على تعديل العقوبة المُقررة على عدم ارتداء الكمامات لتُصبح «فورية»، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة مخاطر انتشار «كورونا».