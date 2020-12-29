الرعاية الصحية: كورونا يهاجم الأطفال في الموجة الثانية (فيديو)

قال الدكتور محمد شاهين موسى، مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، إنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وجرى عمل رقم للحجز في العيادات لتقليل الزحام بالعيادات والمراكز والوحدات المختلفة، إضافة لبرنامج توصيل العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمنازلهم وعددهم 30 ألف مريض ببورسعيد، إضافة لإجراءات التعقيم والتطهير للوحدات والمراكز والمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل العيادات الخارجية.

كورونا يصيب الأطفال في الموجة الثانية

وأضاف مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التطور الجديد الخاص بفيروس كورونا يصيب الأطفال بشكل كبير، وأصبح هناك تخصيص للعناية المركزة للأطفال بمستشفى بورفؤاد، شارحا أنّ فيروس كورونا أصبح يهاجم الأطفال من عمر 3 وحتى 14 عاما، وبالفعل هناك 4 أطفال لديهم 6 سنوات و4 سنوات و8 سنوات، ولكن درجة الإصابة ليست حادة، ونلجأ للعناية المركزة حفاظا على الطفل، ويكون لديه رعاية طبية دائمة وقوية وملاحظة دائمة للطفل المصاب.

إصابات لأطفال أقل من عامين بالأقصر

وتابع مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، أنّ إصابات الأطفال في الموجة الأولى كانت قليلة للغاية، وفي الموجة الحالية تلاحظ إصابات الأطفال بفيروس كورونا، كاشفا عن أنّ محافظة الأقصر سجلت إصابات لأطفال أقل من عامين.

كورونا أصبح يهاجم الأطفال أكثر من الكبار

وشدد مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية والطبية والعلاجية، على أنّ فيروس كورونا المستجد أصبح يهاجم الأطفال أكثر من الكبار، عكس الموجة الأولى التي كان يهاجم بها كبار السن وكانوا الفئة الأكثر إصابة ووفاة.