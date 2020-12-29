عاجل.. دفن جثمان حاتم علي بسوريا الخميس.. وجمال سليمان يبكي في الفندق

وصل الفنان السوري جمال سليمان إلي فندق »الماريوت» بمنطقة الزمالك، قبل قليل، للبدء في استخراج شهادة وفاة المخرج الراحل حاتم علي الذي وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، داخل الفندق إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال مصدر لـ «الوطن» إن جمال سليمان ألقي نظرة الوداع علي حاتم علي، حيث لم يتمالك دموعه حزناً علي رحيل صديقه المفاجيء، مضيفاً أن أسرة حاتم علي قررت دفنه في بلده سوريا، حيث من المقرر نقل الجثمان إلي أحد مستشفيات القاهرة، اليوم.

وتابع: «سيتم شحن جثمان المخرج الراحل علي متن طائرة متجهة إلي دمشق، الخميس المقبل، لدفنه هناك».

وكان آخر أعمال المخرج حاتم علي، مسلسل «أهو ده اللي صار»، والذي عُرض في فبراير 2019، وقام ببطولته كل من روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، الذي أعلن نبأ وفاته عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، قائلاً: «لا حول ولا قوة الا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر صورة للمخرج السوري حاتم علي قبل رحيله، اليوم، وكان متواجدًا داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، ويعود تاريخ الصورة إلى يوم 3 ديسمبر من الشهر الجاري، وتحديدًا وقت انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث التقطت له داخل فندق «الماريوت» بالزمالك الذي شهد وفاته.

وقبل رحيله أعلن المخرج حاتم علي ، بدء التحضير لمسلسل «سفر برلك»، والذي كان مقرر عرضه في رمضان 2020، إلا أن التصوير لم يتم بسبب فيروس كورونا، وعاد في التحضير له مرة أخرى.

ويتناول المسلسل فترة الاحتلال العثماني للوطن العربي حتى قيام الثورة العربية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب وكان من المقرر أن يتم تصويره في عدد من البلدان العربية.