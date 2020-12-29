«المترو» يواصل حملاته بمحطات الخط الأول لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامة

واصلت شركة مترو الأنفاق اليوم الثلاثاء، حملاتها المكثفة والموسعة بمحطات المترو المختلفة، بعدد من محطات الخط الأول داخل القطارات، للتأكيد على توعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة، قبل بدء تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة المصرية، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واستعدادا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية، والمقررة خمسون جنيها بدء من يوم الأحد المقبل.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة أنور السادات، ثم التوجه إلى محطة السيدة زينب، ودار السلام وحدائق المعادي، وختاماً بمحطة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن، وذلك لضبط كل الظواهر السلبية، أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة، حفاظا عليهم وعلى من حولهم.

ذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة، بضرورة ارتداء الكمامة، بالتعاون مع جهود رجال شرطة مترو الأنفاق، فى ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، وعمل محاضر لهم إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون إرتداء الكمامة، والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية خمسون جنيه.

يذكر أن إجمالي عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بالحملة بمحطات المترو المختلفة، حوالى 1472 محضر، وعدد 11 محضر بائع متجول، وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميا.