تقليل زمن التقاطر في المترو تخفيفا للزحام ومواجهة كورونا

لجأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلى تقليل زمن التقاطر بين القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، لتخفيف زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعمال تعقيم المحطات يتم كل ساعتين، للحفاظ على أرواح وسلامة الجمهور المسافر.

متحدث مترو الأنفاق: القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير قبل بداية التشغيل

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لأعمال تعقيم وتطهير قبل بداية التشغيل، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك إلزاما كاملا لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من الفيروس، منوها بأن هناك حملات من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات لمنع أي راكب من دخول المحطات لا يرتدي الكمامة الطبية.

عبدالهادي: جهزنا 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الحاجة

وقال عبدالهادي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الشركة جهزت نحو 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الحاجة، لافتا إلى أن فرق الصيانة منتشرة على جميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها فورا لعدم تأثر حركة القطارات، مؤكدا أن منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات ساعدت كثيرا فى تخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر.

متحدث مترو الأنفاق: نعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين

وأوضح متحدث مترو الأنفاق أن هناك وحدات إسعافية متنقلة في المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والطارئة، لافتا إلى أن الوحدات بها جميع المستلزمات الطبية، وأن الشركة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

عبدالهادي: لا يوجد أى قرار رسمى بتقليل ساعات عمل المترو

وأضاف عبدالهادي أنه لا يوجد أي قرار رسمي بتقليل ساعات عمل مترو الأنفاق حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من الفيروس، منوها بأن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية، ولن يتم السماح لأي قطار بالتشغيل إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، للحفاظ على سلامة وأرواح الركاب والعاملين.