المترو: قطارات إضافية لمنع زحام الذورة بالمحطات ومواجهة كورونا

قال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنّ الشركة ستدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع زحام الركاب في المحطات بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية ومنتظمة داخل جميع المحطات في الخطوط الثلاثة للمترو، وأنّ الشركة وفرت الكمامة الطبية بمنافذ بيع التذاكر بـ3 جنيهات.

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة

وأضاف الفضالي، لـ«الوطن»، أنّ ارتداء الكمامة الطبية إجباري على جميع الركاب، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وعدم ارتداء الكمامة يعرض الراكب لدفع غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه، موضحا أنّ هناك نحو 80% من الركاب ملتزمون تماما بتعليمات الشركة بارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

منافذ متنقلة لبيع التذاكر في المحطات منعا للزحام

وأوضح رئيس مترو الأنفاق، أنّ الشركة جهّزت منافذ بيع متنقلة بالمحطات لبيع التذاكر لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، مشيرا إلى أنّ أعمال تعقيم المحطات تتم كل ساعتين، والقطارات قبل وبعد انتهاء الرحلة، إضافة إلى تطهير وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا.

القطارات تعمل بكامل طاقتها

وتابع الفضالي، أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو طبيعية ومنتظمة منذ صباح اليوم، وجميع القطارات تعمل بكامل طاقتها دون معوقات، مؤكدا أنّ غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على سير التشغيل.

خروج القطارات من الورش بعد التأكد من حالتها الفنية

ونوه رئيس مترو الأنفاق، بأنّه جرى التنبيه على ورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، مؤكدا أنّ هناك حملات من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات لمنع أي راكب من دخول المحطات لا يرتدي الكمامة.

وبدأت شركة المترو تطبيق نظام تخفيض الموظفين والعمل 3 أيام بالتناوب في الأسبوع، لتحقيق التباعد الاجتماعي، مع التشديد على اتباع إجراءات الوقاية ضد كورونا.