«المترو» يشن حملة لضبط المخالفين لارتداء الكمامة داخل القطارات

شنت شركة مترو الأنفاق اليوم الخميس، حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات، أسفرت عن 1687 محضرا بسبب مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و14 محضرا للباعة الجائلين..

وبدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخط الثاني والثالث، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الأول والثاني، وأيضا محطات غمرة وكوبري القبة وسراي القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة، بالتتسيق مع شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة الإدارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق، وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن و فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات في إذاعة تنويهات بعدم دخول أي راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيها.