محافظ دمياط: تسليم 5 مواقع لجهاز تعمير الساحل لبدء تنفيذ أعمال التطوير

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تسليم 5 مواقع بمناطق مختلفة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، تمهيدا لبدء تنفيذ مشروعات تطوير بهم، ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، لتنفيذ مشروعات حيوية وتنموية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته المحافظ اليوم، بحضور المهندس عاصم الطناني، مدير عام التخطيط بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد أنيس، استشاري جهاز التعمير، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر سعد وفارسكور والسرو وميت أبو غالب، ومدير مديرية الطرق، ورؤساء شركات المرافق.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن المشروعات التي نفذت محاضر تنسيقية بشأنها وتسليمها اليوم، هم شارعي الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد، وشارعي المدينة وسور قصر أبو العز بمدينة ميت أبو غالب، وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو، وأخيرا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، لافتة إلى أنه جارى وضع المحاور التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرضت بشكل شامل الأعمال المقرر بهذه المناطق، وفقا لعدة قطاعات تتناسب مع طبيعة تلك المواقع، التي يأتى من بينها الرصف وتطهير الموقع، وإزالة التعديات وإنشاء مسارات للدراجات والسيارات والمشاة وحارة انتظار، ووضع علامات مرورية واسترشادية، وتشجير ومقاعد ورفع مناسيب المطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار، وأيضا تنفيذ مناطق ترفيهية.

ووجهت محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من الإجراءات كافة، لتنفيذ بنود تلك الخطة، وفقا للمنظور المتفق عليه، معربة عن ثقتها في خبرات جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، الذي ينفذ مشروعات حيوية تحت أسس ودراسات علمية وفنية وهندسية سليمة.

واستكملت المحافظ، مناقشاتها مع المهندس عاصم الطناني، مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور أحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، خلال اجتماع آخر عقد اليوم، لمتابعة آخر المستجدات والخطوات المُتخذة لإنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا، الذي يأتي بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة قدرها 45 مليون جنيها.

واطلعت الدكتورة منال عوض على المقترحات التصميمية للمشروع، طبقا لمعايير ومتطلبات واشتراطات هندسية، تتناسب مع طبيعة النشاط المنشأ لأجله السوق، بما يضمه من وحدات تجارية ومبنى إداري ومسجد وبوابات وأماكن لانتظار السيارات ودورات مياه، وأيضا تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.

ونوهت محافظ دمياط، بأن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، والارتقاء بالمظهر الحضاري العام، فضلا عن توفير وحدات تتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية وأمان البائعين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من الإجراءات كافة، للبدء في التنفيذ وإعداد مقايسات شاملة لرصف الطرق المحيطة بالموقع، تمهيدا لإدراجه بالخطط المستقبلية.