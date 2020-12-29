مصادرة 2258 كمامة وكحول ومستلزمات طبية مغشوشة في كفر الزيات بالغربية

أعلن مسؤولو مديرية التموين، تحت إشراف محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تشكيل حملة تموينية تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقة رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة ذاتها، ومفتشي قسم الرقابة التموينية بها، بالاشتراك مع إدارة تفتيش الصيادلة، تحت إشراف الدكتورخالد الأصيل، مدير تفتيش الصيادلة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 3346 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بكفر الزيات، ضد المسؤول عن محل مستلزمات طبية بالمدينة؛ لحيازته بغرض البيع في المحل 2000 كمامة وعبوة كحول مجهول المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرة، أو بيانات إنتاج وصلاحية.

وحرر محضر جنحة رقم 3347 لسنة 2020 جنح أمن دولة، طوارئ كفر الزيات، ضد المسؤول عن محل مستلزمات طبية بالمدينة، لحيازته بغرض البيع بالمحل 258 كمامة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وتم التحفظ على المضبوطات السابق ذكرها، على ذمة النيابة العامة، بإجمالي 2258 كمامة، وكحول ومستلزمات طبية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

يأتي ذلك بناءً علي تحريات الرقابة الإدارية، التي مفادها تداول بعض المسؤولين عن محلات ومخازن بيع المستلزمات الطبية، وعرضهم للبيع مستلزمات طبية وكمامات طبية وكحول مجهولة المصدر ومغشوشة وتضر بصحة مستخدمها، مستغلين جائحة كورونا، التي تمر بها البلاد، بغرض التربح.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ووكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.