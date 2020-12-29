محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمدينة طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير بمدينة طنطا، اليوم، في إطار حرص المحافظ على المتابعة اليومية والمستمرة للمشاريع المنفذة من تركيب شبكات وأعمال رصف على أرض المحافظة.

بدأت الجولة التي رافقه فيها نائبه بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى داخل مدينة طنطا، وتابع المحافظ أعمال وضع طبقة السن بطول الشارع، موجهاً بعمل بلدورات ونيوجيرسي موحدة، وتوسعة الطريق بإزالة أي مخالفات أو معوقات علي جانبي الطريق.

كما تفقد "رحمي" أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة موجهاً إلى سرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر يناير المقبل، وتبلغ تكلفة التطوير ٩ ملايين جنيه، وخلال الجولة تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسائل النقل، وقامت إدارة المرور ومباحث شرطه المرافق والإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا والعميد مهندس نهاد عويضة ممثل الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

من جهة أخرى، كرّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فريق التوجيه والإرشاد المهني، اليوم، لمشاركتهم في وضع وتنفيذ خطط الإخلاء بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسلم وكيل الوزارة شهادات التقدير وعددها 31 شهادة لجميع الفريق المشارك، لفريد كمال أبو الغيط، مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني بالمديرية، نيابة عن الفريق وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها المديرية خلال التكريم.

كانت المديرية نفذت خطة الإخلاء في الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، بحضور مكتب معالي المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ولجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة مرفق الإسعاف بالغربية، وعضو من هيئة الأبنية التعليمية فرع الغربية، والعلاقات العامة بالمحافظة، وتمت خطة الإخلاء بإشراف محمد حموده، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مدير لجنة الأزمات والكوارث، وتنفيذ فريق الأمن والسلامة بالمديرية.