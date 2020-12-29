حملات على مراكز الدروس يالسويس وضبط 60 ألف كمامة في الغربية

شنت محافظ أسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، شنت حملة اليوم، على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات وصيدليات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من فيروس كورونا المستجد.

ووزعت الحملة بوسترات وملصقات للتوعية للحماية من انتشار العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام أدوات تطهير وتعقيم للأيدي بصفة مستمرة مؤكداً على استمرار تلك الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وفي سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بالغربية 60 ألف كمامة طبية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، داخل شقة للتصنيع بدون ترخيص بطنطا، قبل طرحها للبيع بالأسواق و13 ماكينة لتصنيع الكمامات، داخل شقة معدة كمصنع لإنتاج الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم أول طنطا، كما تم ضبط 5 أشخاص من القائمين على عملية التصنيع من بينهم مالكة الشقة، وبسؤالهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع الكمامات بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات.

من جهة أخرى، واصل مسئولو محافظة السويس، حملاتهم على مراكز للدروس الخصوصية بأحياء المحافظة الخمس، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

فيما أكد مواطنين، أن عدد من المسئولين عن مراكز الدروس الخصوصية، يقومون بإدخال الطلاب الي مراكز الدروس من أبواب خلفية، ومنهم من أزال الشمع الأحمر، وأكد مصدر بحي السويس، أنه بالفعل حررت محاضر لأصحاب مراكز دروس خصوصية قاموا بإزالة الشمع الأحمر، ووصل عدد المراكز المغلقة بجميع الأحياء إلى 40 مركزًا .