أستاذ تحليل بقصر العيني: يجب خضوع كل مصاب بـ كورونا لتحاليل الجلطات

قالت الدكتورة ملكة فؤاد، أستاذ التحليل بطب القصر العيني، إن الألمان حين شرحوا الجثث، التي توفيت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، اكتشفوا أن أجساد هؤلاء الضحايا تحتوي على نسبة كبيرة من الجلطات، بل أرجعوا أن تلك الجلطات، كانت السبب الرئيسي في الوفاة، «وجدوا تجلط بدم الضحايا بنسبة عالية جدا»، موضحة أن تحليل مؤشر الجلطات «دي دايمر»، لا يجب أن يتعدى مستواه 0.5 في جسم الإنسان الطبيعي السليم، لكن في حالة الإصابة بكورونا وجدنا أنه يتعدى 3 و4 وفي بعض الأحيان 5، مؤكدة أنه من المفترض على أي شخص، يشك في إصابته بفيروس كورونا، أن يخضع لتحاليل الجلطات، لنرى إذا كان مُعرض لجلطة أم لا.

التحاليل المطلوبة

وأضافت «فؤاد»، خلال لقائها بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، المذاع على شاشة «cbc»، لكي يطمئن الإنسان على جسده، وهل هو معرض للجلطات أم لا، عليه أن يخضع لمجموعة تحاليل، بداية من تحليل نسبة السيولة بالدم، والخلايا البيضاء، متأثرة كيف وصورة الدم كذلك، وحجم التكسير بالكرات الحمراء بالدم، بالإضافة إلى إنزيم الـdh، كل تلك التحليلات من خلالها نستطيع أن نحدد إذا كان الجسم متفاعل مع معاملات الالتهاب وسرعة الترسيب.

ارتفاع بعرض واحد لا يقلق ولكن الكارثة لو كانت 3 أعراض

وأوضحت أن الإنسان لا يقلق إذا لاحظ ارتفاع عرض واحد من تلك الأعراض، لأنها من الممكن أن يحدث لها ارتفاع بسبب أي شيء آخر غير الجلطات، لكن القلق يأتي إذا كان الارتفاع بثلاث عوامل على الأقل من تلك العوامل المشار إليها، يجب حينها أن نتخذ حذرنا، لأن وقتها الإصابة بالجلطات قدت تحدث في أي وقت.