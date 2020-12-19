تعليم القاهرة: الدراسة منتظمة بجميع المدارس والامتحانات بالتابلت

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن الدراسة منتظمة بجميع مدارس القاهرة كما أن الامتحانات التدريبية للصف الاول الثانوى تتم بانتظام على أجهزة التابلت، علاوة على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب فى مراحل التعليم من ابتدائي وإعدادي وثانوي ستتم فى مواعيدها مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد على أعمال تطهير وتعقيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع الزحام والحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول وتنظيم مواعيد الامتحانات ودخول وخروج الطلاب من المدرسة حفاظا على سلامتهم، مع التشديد على توعية الطلاب بالتزام الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة وعدم التهاون فى تلك الخطوات لضمان عدم تضرر الطلاب وانتظام سير العملية الدراسية والامتحانية، علاوة على تجهيز غرف عزل بكل المدارس ويكون المنسق الصحي مسئول عن متابعة الحالة الصحية للطلاب مع الإدارات الصحية والتعامل مع أى حالة من الطلاب تظهر عليها أى أعراض برد أو كورونا وذلك بالعزل وإبلاغ ولي الأمر ومتابعة حالة الطالب مع المستشفى.

وفى سياق متصل، اعلنت مديرية التعليم بالقاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الابتدائى والاعدادى مع مراعاة الإجازات الرسمية للمسيحيين خلال فترة الامتحانات.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، حيث تبدأ امتحانات النقل الابتدائي من 9 يناير وتستمر حتى 20 يناير، والشهادة الإعدادية من 30 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، بينما تبدأ امتحانات النقل الإعدادي عام ومهني ورياضي من 21 يناير حتى 4 فبراير وتتوقف الامتحانات يوم 19 لاحتفالات عيد الغطاس للاخوة المسيحين و28 يناير للاحتفالات بعيد الشرطة.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة، ومراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة، موضحًا أن امتحان الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 30 يناير، ويؤدي التلاميذ الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، والأحد 31 يناير في مادة العلوم، والاثنين 1 فبراير في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والثلاثاء 2 فبراير في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 3 فبراير في اللغة الأجنبية، والخميس 4 فبراير في الدراسات الاجتماعية.