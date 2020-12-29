إصابة 12 في انقلاب ربع نقل على الدائري الإقليمي بالشرقية

أصيب 12 شخصاً نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، على الطريق الدائري الإقليمي، في نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، قبل قليل، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتولت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، العميد حسام القصبي، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً بكدمات وجروح وسحجات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وشهدت محافظة الشرقية عدة حوادث على الطرق، خلال الساعات الماضية، منها تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية "المنير"، التابعة لمركز مشتول السوق، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 شخصاً بكدمات وجروح وسحجات، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما انتقلت قوة من الشرطة لرفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

وقبل عدة أيام، أصيب 16 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي في نطاق مركز ببلبيس، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى المستشفى المركزي ومستشفى التأمين الصحي.