إليسا تنعى حاتم علي: «ما أبشع هالسنة.. رافضة تفل إلا ما تأخد أحلى ناس»

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، رحيل المخرج السوري حاتم علي، الذي رحل عن دنيانا اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «محزن جدا رحيل المخرج المبدع حاتم علي عن عالمنا، ما أبشع هالسنة اللي رافضة تفل إلا ما تاخد أحلى ناس معها»، مضيفة: «الله يرحمو ويصبّر عيلتو عا هالمصاب الأليم».

ويتواجد جثمان المخرج حاتم علي، حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ إذ عثر عليه متوفيا من قِبل عمال النظافة عند شروعهم في تنظيف غرفته، ولم يتحدد بعد إذا كان جثمانه سيدفن ويوارى جسده الثرى في مصر، أم سيشحن إلى دولة سوريا، لدفنه هناك.

وبحسب مصدر بنقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»: ما زال جثمان المخرج حاتم علي، موجودا داخل فندق الماريوت بالزمالك؛ إذ حيث تستخرج شهادة الوفاة حاليا، وفي انتظار قرار الأسرة بشأن تحديد مكان الدفن.

ومنذ قليل تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر صورة للمخرج السوري حاتم علي قبل رحيله، اليوم، وكان متواجدا داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ويعود تاريخ الصورة إلى 3 ديسمبر الجاري، وتحديدا وقت انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42؛ إذ التقطت له داخل فندق الماريوت بالزمالك، الذي شهد وفاته.

وكان آخر أعمال المخرج حاتم علي، مسلسل «أهو ده اللي صار»، الذي عُرض في فبراير 2019، بطولة روبي، ومحمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، الذي أعلن نبأ وفاته عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، قائلاً: «لا حول ولا قوة الا بالله، وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهدب الراقي، في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يقبل عليك بفضله ورضاه».