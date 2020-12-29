ري الفيوم: تبطين الترع مشروع قومي

قال المهندس أيمن نظر، وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم، إن مشروع تبطين الترع هو أحد المشروعات القومية بمصر، والتي تساعد على توصيل المياه للنهايات بصورة ترضي المنتفعين، وتؤدي لزراعة كاملة الزمام، وتسهل على المزارع توصيل المياه لأرضه، ليروي أرضه بكفاءة، والحصول على إنتاج عالي يفيد المجتمع، شارحا أنه نتيجة الترع والتطهيرات، وبعد التعديات التي حدثت على الترع على مدار الـ100 عام الماضية، تحاول الوزارة إرجاع القطاع المائي للقطاع التصميمي التي تصممت عليه الترع منذ البداية.

تبطين الترع يقلل حجم انقطاع المياه

وأضاف وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم خلال حديثه مع شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنه فور تبطين الترع تعود لأصلها، وتقلل حجم ومقدار انقطاع المياه وتصل المياه للمزارعين بكفاءة، مشيرا إلى أن الوزارة على وشك إنهاء العمل بالترعة التي طولها 3 كيلو ونصف، وبدأ العمل بها منذ حوالي شهر، وتم إنجاز حوالي 400 متر وهو إنجاز أكبر من المعدلات المطلوبة، بالإضافة إلى أن محافظة الفيوم إجمالا بها 85 كيلو متر ترع مقرر تبطينها الفترة الحالية بتكلفة حوالي 204 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من 10 كيلو متر طولي بنسبة حوالي 17%، وهو أكثر من المعدلات المطلوبة، ومستهدف الوصول لـ600 كيلو الفترة المقبلة.

ري حديث

وشرح وكيل وزارة الري بمحافظة الفيوم أن مشروع الري الحديث من المشروعات الهامة جدا التي توفر المياه وتعطي إنتاج جيد وتساعد على الحفاظ على صحة الفلاح وتعطي منتج قابل للتصدير، كاشفا أن أحد المزارعين لديه 20 فدانا على الترع والوزارة تقدم تسهيلات وبنك التنمية الزراعية يقدم تسهيلات والبنك الأهلي يقدم تسهيلات لتشجيع المزارعين على الري الحديث بالإضافة لعمل أكثر من تجربة للري الحديث وتوعية المزارعين بالتجربة لمعرفة مدى الفرق بين الري بالغمر والري الحديث وبمدى استفادة المزارع.