"هنخلص عليك".. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن عمدا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في جسلتها مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محامي وطالب ومهندس زراعي متهمين بقتل أحد المواطنين عمداً، إلى جلسة 30 مارس القادم، لمناقشة المتهمين وشهود الإثبات والطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 2921 لسنة 2020، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً باتهام كل من "محمد أ. ي."، 22 سنة، محامي حر، و"يسري ي. أ."، 41 سنة، مهندس زراعي، و"شهاب م. ي."، 20 سنة، طالب، وجميعم يقيمون بمركز صان الحجر، بقتل "إبراهيم أ. أ." عمداً.

وجاء في مذكرة الإحالة أن المتهم الأول هدد المجني عليه قائلاً: "أنا جاي النهاردة أقتلك، ومش هأمشي غير لما أخلص عليك"، قبل أن يباغته الأول والثاني بطرحة أرضاً، وتعدى عليه المتهمون الثلاثة بالضرب، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه على رأسه بقطعة حديدية، حتى لفظ أنفاسه.

وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة إثر وجود خلافات مع المجني عليه، الذي فوجئ بقدومهم أمام منزله وتعدوا عليه بالضرب، وبسؤال ابنة المجني عليه، أفادت بأن المتهمين تعدوا على والدها بالضرب قاصدين إزهاق روحه، حيث ردد الأول عبارة: "هأقتلك النهاردة"، بينما ردد الثاني عبارة: "والله لتتقتل وهتترمي على السكة، أنت مش نافع معاك محاضر"، وأضافت أنهم باغتوه بالضرب بالأيدي والأرجل والحجارة وحديدة وخشبة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.