قبل تطبيق غرامة عليها.. «الصحة» توضح الطرق الصحيحة لارتداء الكمامات

تحرص وزارة الصحة والسكان، بشكل يومي، على تقديم إرشادات وقواعد للحفاظ على صحة المواطنين، وتزامنا مع ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تحديد بعض القواعد التي تقلل فرص الإصابة من فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواجهة الفيروس في ظل تزايد أعداد الإصابات، وتوقع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس باستمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير إرشادات وقواعد ارتداء الكمامة بحسب الوزارة.

- قبل ارتداء الكمامة لابد من فرك اليدين بمطهر كحولي

- غسل اليدين بالماء والصابون

- قم بتغطية الفم والأنف بالماسك وتأكد من وضعه بأحكام على وجهك بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والماسك.

- تجنب عدم لمس الماسك أثناء ارتداءه وفي حالة لمسه اغسل يديك بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولي.

- تخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطبا وارتد واحدا جديدا ولا تستخدم الماسكات الوحيدة الاستعمال مرة أخرى.

- لخلع الماسك انزعه من الخلف ولا تلمس السطح الخارجي للماسك وتخلص منه على الفور بإلقائه في سلة المهملات مغلقة واغسل يديك بالماء والصابون.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110436 حالة.

كما تستمر وزارة الصحة برفع أقصي درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كافة مستشفيات الوزارة علي مستوي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.