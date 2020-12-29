الشيخ عبد المعز: الميت بكورونا شهيد وكذلك الملتزم منزله وقت الأوبئة

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن من مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، فهو شهيد وله أجره عند الله.

وقال عبد المعز، «ركز في الآية القادمة جيدا، لأنها هي من ستوضح لنا، الأحبة الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا، ما هو وضعهم، حيث يقول سبحانه وتعالى (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)، فالله يتخذ مننا بعض الشهداء، وقد اتفقنا من قبل بأن المبطون شهيد».

وأضاف الداعية، «حتى من خاف من الوباء وحظر نفس في منزله بعيدا عن الناس، فله مرتبة وأجر شهيد».

دي مش شهادات بوزعها من جيبي دي أحاديث نبوية

وأضاف «عبدالمعز»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائة «dmc»، «البعض يظن أنني أخرج من جيبي شهادات وأوزعها بدون مرجع أو دليل»، مشيرا إلى أن ما يدل على ذلك أحاديث للنبي محمد (صل الله عليه وسلم).

وأردف أن أحاديث الرسول هي نفسها من أكدت بأن من يحرص على نفسه ويتخذ كافة التدابير والإجراءت الاحترازية، في زمن الأوبئة، وبعدها يحتسب عند الله عز وجل، ويلتزم بيته ويحافظ على أهل بيته، فهذا له أجر شهيد، ومن مات بفيروس كورونا ولأنه داء يصيب البطن، فهو أيضا شهيد لأن المبطون شهيد.

منازل الشهداء

واستطرد، «هو كدا كدا كان هيموت، في أجل وساعته وتاريخه، وهو كدا ده عمره، فبدل ما كان يروح عادي، راح شهيد، واختار ربنا أن ياخذه شهيد»، داعيا لكل من فقدناهم في عام 2020 وفي غيرها من السنين، بالرحمة، وأن ينزلهم الله منازل الشهداء ويجعلهم من السعداء، ويرزقهم مرافقة الأنبياء، ويمن على أهاليهم بالصبر والسلوان، وأن يرونهم في المنام، لكي يرونهم في مقعد صدق عند مليكا مقتدر.