3 متهمين يقتلون عاملا ويسرقونه: هنتعدم عشان مكنة صيني

كعادته اليومية بعد الانتهاء من عمله؛ استقل «محمد»، عامل، دراجته النارية، عائدا إلى منزله بعد يوم طويل وشاق، يُمني نفسه بالتمدد في فراشه، ليريح جسده من عناء العمل، لكن في تلك الليلة، فوجئ باعتراض 3 أشخاص طريقه وإجباره على إطفاء محرك دراجته والترجل عنها، ليستولوا عليها بالقوة، في محاولة الـسرقة بالإكراه.

مقاومة وقتل

ولم يكن الأمر بالنسبة للمجني عليه مقبولا، ما دفعه إلى عدم الانصياع لأوامر الجناة والتشبث بدراجته، ليدفع حياته ثمنا للحفاظ عليها، حيث قام المتهمون الـ3 بقتله بإطلاق الأعيرة النارية صوب جسده، ليسقط جثة هامدة دون حراك، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على الدراجة النارية، بينما شارك المتهم الرابع في الجريمة، عن طريق استلام الدراجة وإخفائها، رغم علمه بأنها من متحصلات عملية السرقة.

التحقيقات والتحريات

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 31018 لسنة 2019، بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ يتضمن وصول «محمد ف ع»، عامل، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة إلى المستشفى وحررت محضرا أوليا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي ناظرت جثة المجني عليه، وأمرت بتشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات وأقوال أسرة المجني عليه، أنه يمتلك دراجة نارية يستقلها أثناء الذهاب لعمله، وكانت بحوزته يوم الحادث، حيث رجحت التحريات وقوع الجريمة بغرض السرقة، خاصة وأن المجني عليه معروف بحسن السير وليس له خلافات مع أحد.

القبض على المتهمين

التحريات التي باشرها المقدم أحمد عبد العزيز، مفتش مباحث بإدارة البحث الجنائي بالشرقية، والنقيب أحمد منصور لاشين، معاون المباحث، توصلت إلى شراء عاطل دراجة نارية بنفس مواصفات المملوكة للمجني عليه في تاريخ لاحق على تاريخ الجريمة، حيث تمكنت الشرطة من ضبطه، وأكد أنه اشتراها من 3 متهمين آخرين، بسعر بخس، مع علمه بكونها متحصلة من جريمة سرقة، وأرشد عنهم وألقت الشرطة القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، بشكل تفصيلي.

وأقرّ المتهمون بأنهم اعترضوا طريق المجني عليه أثناء عودته من عمله، وأجبروه على ترك الدراجة والمغادرة، إلا أنه قاومهم حتى أطلقوا عليه الرصاص وتوفي في الحال، ثم استولوا على «مكنة صيني» كان يستقلها، وباعوها للمتهم الرابع.

إحالة للمفتي

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، حيث مثُل المتهمون أمام محكمة جنايات الزقازيق، التي استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، وأمرت في ختام الجلسات بإحالتهم للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 23 فبراير المقبل، للنطق بالحكم عليهم، بعد وصول رأي المفتي.