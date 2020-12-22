إحالة أوراق «قاتل نجل شقيقه حرقا» وصديقاه للمفتي: السر كارت بلايستيشن

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق سائق واثنين من أصدقائه إلى المفتي، تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، بسبب تعمدهم حرق شقة، أسفر عن مصرع نجل شقيقة.

حريق شقة المقطم

تعود القضية إلى شهر أبريل عام 2018، حينما تلقي المقدم محمد إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، من أحد المواطنين يفيد بنشوب حريق في شقته، وانتقل ضباط الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

النيران أكلت جسد الطفل

أسفر الحريق عن إصابة نجل صاحب الشقة في العقد الثاني من العمر، وتم نقلة إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء العلاج، بسبب حرق أجزاء كبيرة من جسمه.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وبسؤال والد الضحية، اتهم شقيقة هاني الجزار، سائق، بارتكاب واقعة حرق الشقة، بمساعدة كل من صديقيه علاء عابدين، وعمرو.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بأقوال المجني عليه، وتحريات المباحث، أيدوها، واعترف المتهم الرئيسي، شقيق المجني عليه، بأن القصة بدأت بمشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه، بسبب كارت بلايستيشن.

وأضاف المتهم الرئيسي أن والدتهما أخبرته بأنها سوف ترسل له أشقاءه لكي «يولعوا» في شقته، وهنا اختمرت في ذهنه فكرة أن يشعل النيران في شقة شقيقه انتقاما منه، واتفق مع صديقيه وذهبوا إلى شقته في المقطم، وأشعلوا النيران في باب الشقة، بعد سكب كمية كبيرة من الوقود، وفروا هاربين.

وأشار المتهم إلى أنه كان يريد من وراء هذا الفعل أن يهدد شقيقه ووالدته، لكن لم يقصد قتل نجل شقيقه أو أحد أفراد الأسرة المقيمين داخل الشقة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين الثلاثة، إلى الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإحاله المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم شنقا.