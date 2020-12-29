محافظ كفر الشيخ: مركز علاج الأورام إنجاز جديد للدولة (فيديو)

وصف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مركز علاج الأورام الذي يجري إنشاؤه بالمحافظة، بأنه إنجاز جديد للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هذا المركز كان بمثابة حلم كبير لأهالي كفر الشيخ، وهو إنجاز يتحقق ضمن إنجازات كثيرة تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى قيام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزارء، بزيارة الصرح الطبي الجديد، قبل حوالي 3 شهور، وأضاف أن حجم إنجاز الأعمال، خلال الشهور الـ6 أشهر الماضية، يتجاوز 150%، حيث من المقرر افتتاحه منتصف العام القادم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، خلال حديثه مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مركز علاج الأورام مبنى ضخم وسيقلل العناء على مواطني المحافظات المجاورة وأهالي كفر الشيخ بالطبع، كاشفاً عن المركز مقرر له أن يكون ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو 2021، ولكن سيتم الانتهاء من تنفيذه قبل هذا الموعد بشهر، استعداداً للتشغيل التجريبي.

ولفت "نور الدين" إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الجزء الخرساني بنسبة 100%، بينما تم إنجاز نسبة 80% من الجزء الخارجي والداخلي، من مولدات الكهرباء والتكييفات وخزانات الأكسجين وشبكات الغاز، وكل المكونات المستخدمة داخل المبنى، تم توفيرها ومتواجدة الآن وجاهزة للتركيب.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن الجزء الداخلي تم الانتهاء من حوالي 70% منه، وهو عمل جبار سيوفر على مواطني كفر الشيخ الانتقال للأماكن البعيدة للعلاج، ومشقة الانتقال للمحافظات المجاورة، كما سيوفر على مواطني محافظات شمال الدلتا المشقة أيضاً، من أطفال وكبار في السن، كما أعرب عن توقعه أن يكون مركز علاج الأورام بمثابة قاعدة طبية، مشدداً في الوقت نفسه على أن القطاع الصحي في كفر الشيخ يشهد تطوراً كبيراً.