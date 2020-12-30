التفاصيل الكاملة لقبول مجهولي النسب والأيتام بالمؤسسات الإيوائية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة الإيوائية هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

التضامن: 11 ألفا و234 طفلا مستفيدا في المؤسسات

وأكدت وزارة التضامن، أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 521 دار أيتام وحضانة إيوائية، بسعة 21236 طفلا، مشيرة إلى أن هناك 11 ألفا و234 طفلا مستفيدا.

شروط الإقامة بدور الأيتام

واشترطت وزارة التضامن عدة شروط للإقامة بدور الرعاية كالتالى:

- تقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية «مجهولى النسب أو الضال».

-أن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الاجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.

- أن يكون الأب أو الأم من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية أو مودعآ بأحد السجون، وذلك إذا ثبت من البحث الاجتماعي عدم توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة.

يشترط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل

- أبناء الأسر التى حدث بها خلاف بسبب الطلاق أو زواج الأب أو الأم أو كليهما، بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل، ويثبت من البحث الاجتماعي حاجته إلى الرعاية الاجتماعية.

ألا يكون قد صدر على الطفـل حكم في تشرد

- ألا يكون قد صدر على الطفـــــــــل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعايـــــــــــة الأحداث.

- ألا يكون مصاباً بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.

استمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن 18 إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى

- يجب استمرار بقاء الابن في المؤسسة بعد بلوغه سن 18 سنة، في حالة ما إذا كان ملتحقآ بالتعليم العالي، وذلك إلى أن يتم تخرجه، وبشرط استمرار الظروف التي أدت إلــــــى التحــــــاقه بالمؤسسة واجتيازه مراحل التعليم بنجاح.