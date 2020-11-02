شوقي: الدولة ستضخ 500 مليون جنيه في صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه تم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين ومعاونيهم بالمهن التعليمية وتم مناقشة هذا الأمر داخل مجلس الوزراء ثم اللجان النوعية في البرلمان وتم إقراره اليوم في البرلمان، وستضخ الدولة فيها نصف مليار جنيه من الخزانة العام بجانب المكافآت الشهرية من أجل تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين.

وأضاف "شوقي" خلال مدخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الوزارة تعمل على حل لارتفاع أسعار بعض المدارس الخاصة والدولية منوهاً إلى أن هذه منظومة كاملة ومشكلة متراكمة ويجب حوكمة المدارس لافتا إلى أن المشكلة التي سيحاول حلها قبل نهاية العام تشمل جانبا أكاديميا وماليا وإداريا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تلك العلاقة ستكون تعاقدية برضى من جانب ولي الأمر والمدرسة ولكن سيتم تحدد حد أدنى للأجور في المدارس الخاصة والتأكد من التأهيل الخاص بالمدرسين ووضع مسطرة تحدد المصاريف المدرسية ولكن بعدها يجب أن يرتضى ولي الأمر وألا تغير المدرسة من الأسعار.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الوزارة مستعدة للتعامل مع ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم تفعيل جداول مختلفة للطلاب وزيادة الاعتماد على المحطات التليفزيونية وسيتم التوسع في استخدامها لجميع المرحلة التعليمية منتصف نوفمبر وتسمى "مدرستنا" ويوجد لها قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتطبيق على هواتف المحمول بالإضافة إلى ضخ محتوى مناسب للمدرسة اللغات.

وأوضح أن الوضع الحالي في المدارس أفضل من الوضع في أوروبا التي أغلقت بعض مدارسها مشيرا إل أنه لا قدر الله حال ظهور سيتم التعامل بدقة قائلا "جاهزين لاستكمال العام الدراسي والتقييم" وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتوفير غرفة عزل بالمدرسة.