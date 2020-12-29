الأوقاف عن غلق مسجد النور: إجراء حازم وشديد بحجم جائحة كورونا

علق الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على قرار غلق مسجد النور أسبوعين، وخصم 10 أيام من إمامي المسجد والعاملين به، قائلا إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حينما كان يؤدي صلاة الظهر اليوم بمسجد النور، تلاحظ له أن بعض المصلين لا يلتزمون بالاجراءات الاحترازية والوقائية، والإمام بالقبلة لا يستطيع أن يلتفت للخلف لينظر من يرتدي الكمامة ومن لا يرتديها، ولكن وزير الأوقاف، دخل أثناء أداء الصلاة، ووجد أن البعض غير ملتزم بارتداء الكمامات، ولا يحضر سجادة صلاة خاصة، ولكن هناك حرص على التباعد الاجتماعي، على الرغم من ذلك، اتخذ إجراء حازم وشديد، بحجم جائحة كورونا.

المساجد بها إجراءات احترازية 100%

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع سارة حازم، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، أن المساجد بها إجراءات احترازية 100%، ويتم تطبيقها، وفور حدوث قصور يتم الإغلاق على الفور، مشددا على أن جهاز المتابعة بوزارة الأوقاف، يتابع جميع المساجد، واللجنة تؤكد على أن التعليمات مطبقة 100%، «نحن لا نغطي 180 ألف مسجد في توقيت واحد، وربما يكون هناك بعض الخروقات، لكن في حال وصول المعلومات حول الخروقات، يتم التعامل معها بكل قوة وحسم، ويتم التعامل معها على الفور».

إغلاق وزير الأوقاف مسجد بنفسه يدل على شدة الإجراءات الاحترازية

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه في حال تحول الأمر لظاهرة، لابد لها من إجراء قوي، لكن الخروقات البسيطة لا يعول عليها، مشددا على إغلاق وزير الأوقاف مسجد بنفسه، هذا يدل على شدة التأكيد على الإجراءات الاحترازية.