وكيل الأوقاف: رواد المساجد الأكثر التزاما بالتدابير الاحترازية

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك متابعة دورية من وزارة الأوقاف على المساجد، من أجل التأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتوجد غرفة عمليات تتابع المساجد على مدار 24 ساعة في المدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية.

رسالة لكل المقصرين

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رواد المساجد أثبتوا أنهم أكثر الناس التزاما ومراعاة للتدابير الاحترازية في مواجهة الوباء، مؤكدا أنه توجد بعض الحالات القليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة التي تجاهلت التدابير الاحترازية وقامت بالخرق.

وأضاف، «اليوم أغلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسجد النور بالعباسية والساحة الخاصة بالمسجد أيضا، وقرر عدم فتح المسجد إلا بعد أسبوعين وكذلك توقيع خصم 10 أيام على إمام المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم بعد رؤيته عدم التزام بعض المصلبين بتعليمات الوزارة، مؤكدا أن هذا الأمر رسالة إلى كل المساجد وكل شخص يفكر في المخالفة، فنحن نريد أن نبقي بيوت الله مفتوحة أمام الجميع ولكن لا ضرر ولا ضرار».

تفويض بإغلاق المساجد المخالف روادها

وأصدرت الوزارة، مع الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تعليمات بضرورة دخول المصلين مرتدين الكمامة، ومعهم سجاداتهم الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس، ولم يكتفِ الوزير بذلك فقط بل أحال مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد، للتحقيق بسبب تقصيرهم مع تفويض مديري المديريات في الحق في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الصين في مدينة ووهان وسط الصين وانتشر بعدها في مختلف دول العالم، وبدأت الموجة الثانية للفيروس مع دخول فصل الشتاء.