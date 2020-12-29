«الربو» يضاعف من آلام يسرا بعد إصابتها بكورونا: «مش قادرة تتنفس»

طمأنت الحاجة «علية»، مديرة أعمال الفنانة يسرا، الجمهور، على الحالة الصحية للأخيرة، بعد تداول أنباء تُفيد بتدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الحاجة «علية»، إن يسرا تُعاني من مشكلات في التنفس، كونها مصابة بـ«الربو» منذ طفولتها، الأمر الذي أثر سلبًا على التنفس لديها، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن نقلها إلى أحد مستشفيات العزل.

وأكدت مديرة أعمال الفنانة، أن يسرا لا تزال تخضع للعزل المنزلي، وتتبع بروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، لافتة إلى أنها ستُجري المسحة الثانية خلال الأيام القليلة المُقبلة، بشأن الوقوف على حجم إصابتها بالفيروس.

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يذكر أنّ يسرا حرصت على توجيه الشكر والتحية إلى جمهورها الذي ساندها بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكذلك وزارة الصحة التي عملت على تقديم المساعدات الطبية لها.

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدًا جدًا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض.. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض.. شكرًا للجميع».

وكانت الفنانة يسرا، قد حصلت على جائزة أحسن ممثلة في الدراما لعام 2020، عن دورها في مسلسل «خيانة عهد»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، من مؤسسة «دير جيست».

وتدور أحداث المسلسل، حول «عهد» سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.