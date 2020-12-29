مستشار الرئيس: طالما هناك زيادة في إصابات كورونا سترتفع الوفيات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أسباب زيادة أعداد الوفيات في مصر من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحا أن عدد الوفيات سيرتفع بالتأكيد مع ارتفاع أعداد الإصابات، كما أن البيانات التي يتم رصدها، التي تخص نسبة الوفيات، تعبر عن نسبة مئوية من كافة الحالات المصابة سواء المرصدة أو غير المرصدة.

أعداد كبيرة من مصابي كورونا لم يلجأوا للمستشفات

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الحالات التي يتم رصدها من الإصابات هي الحالات التي سجلت وشخصت عن طريق السلطات الصحية، ولكن هناك عدد كبير من الحالات يتم تشخيص إصابتها بكورونا ويتم علاجها منزليًا دون إجراء مسحة، وهذا نابع من التجربة والخبرة لدى الأطقم الطبية.

طالما هناك زيادة في الإصابات سترتفع الوفيات

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأطباء وكذلك المواطنين أخذوا خبرة من التجربة السابقة من الموجة الأولى لفيروس كورونا، ويتم التعامل مع الحالات البسيطة والمتوسطة في المنازل، ويتناولون أدويتهم بانتظام ويعلمون جيدًا كيف يتصرفون حال تدهور حالتهم، موضحا أنه طالما كانت هناك زيادة في عدد الإصابات فبالتالي تزيد أعداد المصابين الذين يحتاجون للمستشفيات، وكذلك أعداد الوفيات.

وأوضح أنه مثلما هناك حالات بسيطة ومتوسطة تحتاج للعلاج منزليًا، هناك أيضا حالات شديدة تحتاج الذهاب للمستشفيات ودخول غرف العناية المركزة، وقد تحتاج للوضع على أجهزة التنفس الصناعي، وبالتالي نسبة الوفاة في هذه الحالة تكون كبيرة، كما أنه بالعودة للعدد الكلي سواء المرصود وغير المرصود من إصابات كورونا، ومقارنتها بنسبة الوفيات، سنجد أنها نسبة بسيطة.

وتابع: «نتمنى إن شاء الله، ربنا يزيح هذه الغمة وميكنش فيه وفيات، كل مريض يتوفى كلنا نتأثر، ونؤكد مجددا على الاحتراز الشديد، حتى لا تحدث إصابات أكثر وبالتالي وفيات أكثر».