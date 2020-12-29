مستشار الرئيس عن شائعة حظر التجوال: مفيش حاجة تُخفى عن الشعب

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، على نفي شائعة فرض حظر التجوال قائلا إن مجلس الوزراء يتخذ الإجراءات المناسبة والصالحة لكل مرحلة وكل قرار يصدر يأتي بعد دراسة متعمقة وشديدة جدًا، للحفاظ على كافة تلك المعطيات، والبيان الذي خرج من مجلس الوزراء، يحدد ما سوف يتم خلال هذه المرحلة من فرض غرامات ومنع احتفالات رأس السنة، ولا يوجد أمر يُخفى على الشعب المصري، كل ما يتم اتخاذه من قرارات يُعلن عنها.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل أن فيروس كورونا وباء عالمي، والعالم كله تأثر به، وكل الناس تتحدث عن أن الوباء موجود في كافة الدول، ولكن حتى اللحظة الجميع يتحدث عن الأدوية واللقاحات والمناقشة، وهناك وسائل احترازية ووقائية مؤثرة جدًا، وتساعد في حماية المواطن من فيروس كورونا.

وتابع أن الدولة لها أسلوبها وقرارتها من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا، وتقوم بذلك، ولكن على كل شخص واجب من أجل الحفاظ على حياته وحياة أولاده وأصدقاؤه وعائلته، وكل من حوله من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية المختلفة.

وأردف أنه مازالت الوسائل الوقائية والاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة تحمي الإنسان من كورونا، وهي الأولوية الأولى أمام الشعب المصري حتى بعد اكتشاف لقاح فيروس كورونا، وتساعد كل مواطن على حماية نفسه.

وواصل أن ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية يحمي الشخص من نفسه ومن الآخرين، لافتًا إلى أن لقاح كورونا فعال ويكون أجسام مناعية ولكنه لا يحمي بنسبة 100%، هو يحمي من المضاعفات والمشاكل، ولم يثبت حتى الآن أنه يحمي بشكل كامل، ومثله مثل الإنفلونزا الموسمية، يمكن للشخص أن يحصل على اللقاح الخاص به ولكن يصاب بالمرض، ولذلك الإجراءات الاحترازية هي الأساس الذي يحمي مصر من هذا الوباء الكبير.