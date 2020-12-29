إصابة طبيبة بمستشفى دسوق العام بفيروس كورونا 

أصيبت طبيبة أطفال داخل مستشفى دسوق العام بفيروس كورونا المستجد، بعد 24 ساعة من إصابة طبيب وفرد أمن.

ووفقا لمصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية، أصيبت الدكتورة «س. خ. ع»، استشاري أطفال بمستشفى دسوق العام؛ إذ ظهرت عليها أعراض، وجرى عزلها منزليا لاستقرار حالتها الطبية، بناءً على طلبها.

وسجل المستشفى أمس إصابة طبيب جراحة عامة، وكذلك فرد أمن بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، إن الدكتور«علاء. ص»، طبيب جراحة عامة بمستشفى دسوق العام، ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ عدة أيام، ويخضع حاليا للعزل الطبي، ويخضع للبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

كما أصيب «ع. م. م. ح»، فرد أمن بمستشفى دسوق العام، بالفيروس.

و سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 7 مستشفيات، طبقا لنتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن الحالات موزعة كالتالي: «مستشفى العبور للتأمين الصحي 4 حالات، وصدر كفر الشيخ 3 حالات، وحميات دسوق 3 حالات».

وأكد المصدر أن مستشفى دسوق العام سجل حالتين، فيما سجل مستشفى «قلين المركزي، ومطوبس المركزي، وكفر الشيخ العام»، 3 حالات، واحدة لكل منهم؛ ليصبح إجمالي الحالات 15 إيجابية داخل المحافظة.

وأوضح المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل «pcr» لها، بالبروتوكول المتبع العمل به من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.