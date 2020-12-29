مستشار الرئيس: اذهبوا للمستشفيات فور ظهور هذه الأعراض

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الحالات التي يجب أن تتواصل فورا مع السلطات الصحية أو أطبائهم، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وكذلك انتشار الإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه.

وقال تاج الدين، إن من يشعر بارتفاع درجة الحرارة ورشح وألم في الحلق، وتكسير في الجسم وفقدان حاسة الشم أو التذوق يجب التواصل فورا مع الهيئات الطبية أو الطبيب الخاص له.

يجب التواصل مع الهيئات الطبية حال ظهور هذه الأعراض

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن من يشعر بهذه الأعراض عليه أن يتواصل مع الطبيب من أجل وصف حالته بشكل دقيق، وإذا احتاج هذا الشخص لتحاليل أو إشاعات أو مسحات، سيبلغه بذلك الطبيب المعالج من أجل الاطمئنان عليه.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه إذا لجأ إليه شخص من أجل الاطمئنان على صحته، يبدأ أولا بقياس درجة الحرارة، ويطرح عليه بعض الأسئلة من حيث هل يعاني من مرض مزمن أو مرض في القلب أو الصدر، ثم «عندك كرشة نفس أو صعوبة في التنفس»، كما يطلب منه عندما يقوم بعمل أشعة يقوم بإرسالها له للاطمئنان عليه، ومن ثم يوجه للطريق الصحيح.

لا تتأخروا في الذهاب للمستشفيات حتى لا تحدث مضاعفات

وتابع، «نقيم الحالة ونشوف إلى أي درجة من درجات التأثير بالفيروس وإيه الأدوية اللي ياخدها، كل عيان يتم التعامل معاه كأنه حالة لوحده، فعلاج الصغير في السن غير الكبير، وعلاج اللي عنده مرض مزمن سكر أو ضغط أو أمراض صدرية غير اللي مش عنده، وعلاج اللي بياخد أدوية تقلل مناعة الجسم غير اللي مش عنده، نفسي الناس متتأخرش عشان ما يحصلش مضاعفات، لو حسوا بأي حاجة التوجه فورًا للمستشفيات».