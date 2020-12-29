جمال يوسف لزوجته في عيد ميلادها: «عاملتني كطفلها في فترة مرضي»

«عاملتني كطفلها وليس زوجها في فترة مرضي» هكذا عبر الفنان جمال يوسف عن امتنانه لزوجته السيدة حنان محمد بمناسبة عيد ميلادها، اليوم الثلاثاء.

وقال جمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يعتبر زوجته أمه الثانية من فرط خوفها عليه، مضيفاً: «بدأنا حياتنا من نقطة الصفر، وكافحنا وأكرمنا الله بثلاثة أبناء، وتولت تربيتهم في ظل انشغالي بعملي، ودعمتني كثيراً في فترة مرضي».

وتابع: «لا أجد كلاماً يوفيها حقها لأنها زوجة أصيلة بكل ما تعنيه الكلمة، فما أستطيع فعله حالياً هو أن أقول لها كل سنة وأنتِ طيبة يا زوجتي الحبيبة، ربنا يخليكي ليا ولولادنا».

وكان جمال يوسف قد أصيب بمرض سرطان البلعوم الأنفي قبل أشهر، حيث أجرى 35 جلسة علاج إشعاعي بغرض التعافي من السرطان، ثم أجرى بعدها بفترة أشعة المسح الذري التي أثبتت تعافيه من المرض.

وتسببت كثرة جلسات العلاج الإشعاعي في إصابة جمال يوسف بحروق في رقبته ووجهه، حيث أبلغه طبيبه المعالج أن 11% فقط من المرضي يستطيعون تحمل هذا المرض.