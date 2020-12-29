مستشار الرئيس يداعب عزة مصطفى: هاخد لقاح كورونا اللي تقوليلي عليه

داعب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الإعلامية عزة مصطفى، خلال حديثه عن اللقاحات، وذلك بعد أن وجهت له سؤالًا حول نوع اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 الذي سيتلقاه، وهل سيكون اللقاح الصيني أو لقاح مودرنا أو لقاح فايزر، ليرد عليها: «أنا هاخد اللقاح اللي هتقوليلي عليه».

مش كل شركات اللقاحات ستعطي مصر ما تريده

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، الذي يعرض على شاشة صدى البلد، أن مصر تتفق وتتفاوض أو بالفعل تفاوضت واتخذت خطوات للاستفادة من كافة اللقاحات التي تمت اتاحتها عالميًا، وذلك حسب الإتاحة ومدى ضمان اللقاحات، «مش كل الشركات هتدينا اللي إحنا عاوزينه في وقت واحد، عشان كده الدولة تبنت قرار التفاوض مع أكثر من شركة».

نتفاوض مع أكثر من شركة حول اللقاحات

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الجهات المعنية في الدولة تتفاوض مع أكثر من جهة بلا أي موانع مادية أو حواجز من أجل توفير اللقاحات الآمنة الفعالة من مختلف المصادر الموثوق فيها، وهناك بيان صدر من مجلس الوزراء بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن اللقاحات والجدول الزمني لتوزيعها على المواطنين والفئات الأولى بها.

اللقاحات التقليدية قد تعتمد على فيروس خامل

وأوضح أن هناك نقاشات عديدة حول طريقة تصنيع اللقاحات، فهناك لقاحات تقليدية مثل التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية، ويتم استخدامه في التطعيم الفيروس الأصلي إما ميتا أو فيروس ليس ميتا لكنه في نفس الوقت لا يصيب وأيضًا يعمل على إنتاج أجسام مضادة في جسم الإنسان، وهناك لقاحات أخرى غير تقليدية مثل لقاحات فايزر ومودرنا.