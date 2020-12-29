إصابة طفل دهسته سيارة مخالفة عكس الاتجاه بالإسماعيلية

أصيب طفل في العاشرة من عمره بإصابات بالغة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة تسير في الاتجاه المعاكس، على طريق المعاهدة بدائرة مركز ومدينة أبوصوير، في محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بنقل سيارة إسعاف لطفل 10 سنوات إلى المستشفى العام، بعد إصابته في حادث سيارة.

وأفادت مصادر طبية بالمستشفى بأن الطفل مصاب بكسور مختلفة في أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال محمود مجدي، شاهد عيان وأحد أبناء مدينة أبوصوير، إن حوادث الدهس تكررت أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب سير العديد من السيارات عكس الاتجاه.

وأوضح أن الطريق يعمل في اتجاه واحد، بسبب أعمال إنشاءات مشروع الصرف الصحي في المنطقة، والذي بدأ العمل به منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وطالب أهالي أبوصوير بضرورة تدخل أعضاء مجلس النواب ومحافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، للانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي، وإصلاح الطريق، حفاظاً على أرواح الأهالي.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، المقدم محمد هشام، يفيد بمصرع طفل يُدعى "عبد الرحمن أحمد محمد"، يبلغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوطه تحت عجلات إحدى السيارات في منطقة "الحلوس"، بدائرة المركز.

وبانتقال ضباط البحث الجنائي تبين أن سيارة صدمت الطفل أثناء عبوره للشارع، حيث توفى في الحال، وتم التحفظ علي الجثمان لحين إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.