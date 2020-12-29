منها الحفاظ على صحة النزلاء.. السياحة توضح أسباب إلغاء حفلات رأس السنة

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن أسباب إلغاء الحفلات والفعاليات السياحية والثقافية بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية ليلة رأس السنة يعود إلى تخوف الوزارة من أن تؤدي التجمعات التي ستحدث خلال تلك الفعاليات إلى انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بين المتواجدين حال كان من بينهم حامل للفيروس وهو ما سيؤدي إلى حدوث عدد من الإصابات بين الحاضرين كما سيؤدي إلى غلق المنشأة التي تسببت في تلك الإصابات وما قد يحدثه ذلك من تأثير سلبي على سمعة المقصد السياحي المصرى بالخارج.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الوزارة تعلم جيدا أن هذا القرار سيتسبب في خسائر مالية للفنادق وللمطاعم السياحية إلا أن الحفاظ على صحة المصريين والسياح والعاملين بالقطاع السياحي تأتي على رأس أولويات الوزارة بعيدا عن أي حسابات أخرى.

ولفتت المصادر إلى قيام لجان من وزارة السياحة والآثار بالتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية خلال رأس السنة للتأكد من التزامها بتطبيق هذا القرار وسيتم اتخاذ عقوبات علي المخالفين تصل إلى إغلاق المنشأة.

وأضافت المصادر أن على الفنادق والمطاعم العاملة ليلة رأس السنة أن تلتزم بالعديد من التعليمات خلال تلك الليلة لعل أهمها:

1- الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتشغيل.

2- عدم استقبال نزلاء اوعملاء بالمطاعم والفنادق أكثر من 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة.

3- عدم إقامة أي حفلات فنية ينتج عنها تجمعات.

4- في حال إقامة أفراح بالقاعات المكشوفة يتم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور مع عدم تجاوز الأعداد النسب المقررة.

5- منع استخدام الشيشة بالمطاعم والفنادق سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأشارت المصادر إلى حرص وزارة السياحة على استمرار كل المنشآت الفندقية والسياحية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي جعلت كل المنظمات السياحية للإشادة بتلك الإجراءات وأدت لقيام المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر خاتم «السفر الآمن».