جمارك دمياط تحبط تهريب 332 كيلو معسل إلى أستراليا

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي سلامة، بالتنسيق مع إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1978 واللائحة المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

وبناءً على الإخبارية السرية رقم 3274 لسنه 2019، المقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة التحريات والضبط، وقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء دمياط، بمحاولة شركة "اأ." للتصدير، تهريب أصناف مخالفة، ضمن مشمول حاوية 40 قدم، رقم CMAU 6119990 محرر عنها البيان الجمركي رقم 19659 لسنة 2020 صادر نهائي، والمشمول طبقاً للمستندات عبارة عن مواد غذائية ومنوعات من لدائن وفخار، مصدرة إلى أستراليا.

وتم تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية ضمت كلاً من "عبد الحي أبو الروس"، مدير مجمع الصادر، و"محمد محمد نور"، و"عمرو نوفل"، مديري الحركة، و"إيهاب محسن"، مأمور الحركة، و"أيمن دسوقي"، من إدارة مكافحة التهرب الجمركي "التزام".

وبالمعاينة الفعلية، تبين وجود 1249 عبوة معسل نكهات مختلفة، وزن كل منها 330 جراماً، و36 عبوة معسل نكهات، وزن كل منها 975 جراماً، بإجمالى وزن 332 كيلوجرام، بداخل كراتين مدون عليها أدوات نظافة، مخفاة وسط المواد الغذائية بطريقة متعمدة، لتضليل رجال الجمارك، وليصعب اكتشافها.

وبلغت التعويضات المستحقة عن المضبوطات حوالي 197 ألف و208 جنيهات، بخلاف الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، لوجود علامة تجارية بدون تقديم تنازل.

و قرر أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، كمال نجم، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.