ميليشيات الدوحة الإعلامية تطال «المغرب».. تشويه وتحريض وإحداث بلبلة

بعد إعلان اتفاق السلام بين المغرب وإسرائيل، استخدمت قطر مجموعة من أذرعها الإعلامية لمهاجمة المغرب، مثل قنوات الشرق ومكملين والحوار والمغاربية، بالإضافة إلى الميليشيات الإلكترونية، مثل الحسابات والصفحات الوهمية على مواقع التواصل، خاصة المنتمية إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، لتحريض المغاربة على وطنهم، وحضهم على العنف وإحداث البلبة، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

الميليشيات الإعلامية القطرية تُشوة المغرب

وأوضح التقرير، أن تلك الأذرع الإخوانية القطرية حاولت ضرب اقتصاد المغرب، بالتشكيك في رجال الأعمال ومهاجمتهم، وكذلك محاولة إحداث قطيعة بين المغرب وجيرانه، فلا تترك قطر أي فرصة للتدخل في شؤون الآخرين، وهذا ما حدث وما زال مع العديد من جيران الدوحة، بهدف الفتنة وإثارة البلبلة وتحريض الشعوب لإسقاط الدول، وعندما لا تجد قطر طريقا للتدخل علنا في شؤون دولة ما تلجأ إلى أذرعها الإعلامية المأجورة، مثل ما يحدث حاليا مع دولة المغرب.

الديهي يتمنى الوصول لاتفاق شامل حول السد الأثيوبي

وعلى جانب آخر في الشؤون الخارجية، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الاتحاد الإفريقي يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع حول السد الإثيوبي الأحد المقبل، متمنيًا أن يكون هناك جديد في هذه الجولة من المفاوضات حول السد، وطرح تساؤلا: «هل المفاوضات حول السد بلا نهاية، وهل الجانب الإثيوبي يتبع خطة لإهدار وضياع وكسب الوقت».

الوصول لاتفاق شامل بين الأطراف سيرضى الجميع

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TEN»، أن رئيس جنوب إفريقيا يريد تسجيل أي هدف أو أي شيء إيجابي قبل نهاية عام رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي، كما أن التفاوض حل مرضي للجميع، بشرط وجود نية صادقة وإرادة سياسية من جميع الأطراف للوصول لحل، فالقرن الإفريقي لا يتحمل أزمة، ومصر لن تقبل المساس بنقطة مياه واحدة وهذا كلام الرئيس.