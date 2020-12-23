مسلم: مصر سبقت الخليج في مقاطعة قطر وتتمسك بشروطها

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر سيكون وضعها مختلف في المصالحة العربية مع قطر، حتى وإن تصالحت المملكة العربية السعودية مع الدوحة، حيث إن مصر تضررت كثيرًا من سلوك الدوحة، «مصر أخذت مبادرة المقاطعة من الأول، والرباعي هو اللي انضم عليها، وده معلومة لازم نأكدها طول الوقت، علشان فيه ناس تروج أن مصر مشيت في ركاب مقاطعة الرباعي للدوحة، حيث إن هناك من يروج لذلك».

دول الخليج اتخذت قرار بمقاطعة قطر بعد التأكد من صحة وجهة نظر مصر

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن مصر تتخذ موقف عنيف جدًا مع النظام القطري، واتخذت قرار المقاطعة، قبل المقاطعة الخليجية للدوحة، وعندما رأت دول الخليج أن وجهة نظر مصر كانت صواب، اتخذت موقف مشابه لمصر بخصوص المقاطعة، وتجمعت الدول الأربعة ضد قطر.

المقاطعة الخليجة لقطر أحدثت نوع من «القلق الاقتصادي» للدوحة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مقاطعة دول الخليج لقطر أفاد مصر، كون مقاطعة مصر وحدها للدوحة، لم يكن يضر الدوحة اقتصاديًا بشكل كبير، بينما حينما تشاركت دول الخليج مع مصر في مقاطعة قطر، وعلقوا حركة الطيران وأغلقوا حركة البضائع، أحدث نوع من القلق الاقتصادي للجانب القطري، مؤكدًا أن مصر ما زالت متمسكة بشروطها في المصالحة مع قطر، كما أن الشروط الـ13 التي وضعت من الدول الأربعة، كانت بهم بنود ومطالب مصرية، ويجب تحقيقها أولًا قبل التصالح مع قطر.

قطر تحولت لمنصة لمهاجمة مصر ورئيسها.. لازم الكلام ده يتلم

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن قطر حتى الآن تهاجم الدولة المصرية، وتأوي الإرهابيين الإخوان، كما أن قطر تحولت ليل نهار، لمنصة تهاجم مصر، وتنال من مصر ونظامها ورئيسها «لازم الكلام ده يتلم، وبرضوا لا أستبعد أي شيء في العلاقات الخارجية، ممكن يحصل تصالح خليجي مع قطر بدون مصر، لو هما عندهم حساباتهم لصالح دولهم ولصالح شعبهم، مصر ممكن تراعي ده عادي، بس كان لازم التأكيد أن مصر هي من سبقت دول الخليج في مقاطعة قطر، وكان لها أسباب أقوى من أسباب دول الخليج الأخرى للمقاطعة».