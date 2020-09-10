مصدر: "الصحة" ستعتمد بلازما دم المتعافين كعلاج لكورونا قريبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاعتماد بلازما دم المتعافين لعلاج مصابي فيروس كورونا فى بعض الحالات الطارئة.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن بلازما الدم هى تجربة علاجية ويجب تحضير البلازما فقط فى بنوك خدمات الدم، مشيرا إلى وجود شروط للتبرع ببلازما دم المتعافين يجب توافرها فى المتبرع، مؤكدا أن نتائج بلازما دم المتعافين مبشرة وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث يتم حاليا مراجعة الورقة البحثية للإعلان عنها بكافة التفاصيل.

الصحة توضح شروط التبرع بدم المتعافين من فيروس كورونا

وأضاف المصدر أن شروط التبرع ببلازما المتعافين تتمثل في وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بسحب مسحتين سلبيتين (دليل تعافي المصاب)، ومرور 15 يومًا على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

وقالت وزيرة الصحة في بيان سابق لها، إنه يجري توقيع الكشف الطبي على المتعافي، لافتة إلى أنه يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية، وهي أن تكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرامًا، كما يجيب عن استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل.

وأوضحت أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين علاجًا)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة، لافتة إلى أن بلازما دم المتعافى يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

الحداد: بلازما دم المتعافين سيساهم فى قلة الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي

ومن جانبه قال الدكتورامجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن الاعتماد على بلازما دم المتعافين سيساهم كثيرا فى قلة الاعتماد والحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن البلازما تحتوي على أجسام مضادة ينتجها جسم المتعافي، وعند حقنها للمريض تساهم في زيادة الاستجابة المناعية للجسم وتساعده على مهاجمة الفيروس، مناشدا المواطنين بضرورة التبرع وعدم التردد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.