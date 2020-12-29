محافظ دمياط تعتمد مخططات 16 قرية لضبط منظومة البناء

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ16 قرية تابعة لـ5 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، بهدف ضبط منظومة البناء.

وتضمنت المخططات، التي تم اعتمادها، 4 قرى بمركز دمياط، و3 قرى بمركز فارسكور، و3 قرى بمركز كفر البطيخ، إضافة إلى 5 قرى بمركز كفر سعد، و قرية واحدة بمركز الزرقا، وذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضحت المحافظ أن ما يتم تنفيذه بهذا الخصوص يأتي وفقاً لبنود الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء، والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل استصدار تراخيص البناء، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، واتساقاً مع خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت "عوض" أنه تم مراعاة عدة معايير تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والخطط المستقبلية، التي تتناسب مع الأجيال القادمة، لكى ينعموا بحياة كريمة خالية من العشوائيات والتكدسات، كما أشارت إلى أن المخططات التفصيلية تعتبر مرتكزاً اساسياً للتنمية العمرانية والشاملة، نظراً لما توضحه من استعمالات للوضع الحالي والأراضي القائمة والخدمات المقترحة، وعرض الشوارع، وكافة الاشتراطات البنائية التي وردت بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.

وأضافت محافظ دمياط أن إعداد المخطط التفصيلي جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وإدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، ولفتت إلى أنه سيتم عرض تلك المخططات على رئاسة مجلس الوزراء، للموافقة عليها بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية، على أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها رسمياً.