أمين «النواب»: جلسة أداء اليمين الدستورية لا تتطلب حضور جميع الأعضاء

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إنهم يعملون في ظل انتشار فيروس كورونا، والعملية التشريعية لم تتوقف، وكانوا من أكثر المؤسسات انضباطا في تطبيق الإجراءات الاحترازية، رغم الجائحة التي انتشرت منذ شهر مارس الماضي، مشددا على أن المجلس لديه عدة بدائل لجلسة أداء اليمين الدستوري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة لا تتطلب حضور جميع الأعضاء.

موانع دستورية ولائحية

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، تعليقا على إمكانية أداء اليمين الدستورية افتراضيا، أن الرأي الأسلم أن هناك موانع دستورية ولائحية تمنع الانعقاد الإفتراضي، أو أداء اليمين الدستورية افتراضيا، ولكنهم يبحثون تطبيق إجراءات لحماية الجميع.

تطبيق أفضل الإجراءات الممكنة

وتابع أمين عام مجلس النواب، أن أفضل إجراءات ممكنة سيتم تطبيقها خلال هذه الجلسة.

يذكر أن العديد من العالم تعاني من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب حوالي 81 مليونا حتى الآن في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى ظهور تحور جديد في الفيروس في بريطانيا مكنه من القدرة على الانتشار بشكل أسرع، الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى إغلاق الحدود، ووقف الرحلات الجوية، وهو ما يؤثر كثيرا على اقتصاديات هذه الدول.

وفي مصر، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة أن الدولة تمر حاليا بالموجة الثانية من انتشار الفيروس، وحذرت المواطنين من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقررت الحكومة تطبيق عددًا من العقوبات على المخالفين.

وقررت الدولة فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في المنشآت الحكومية والمواصلات العامة، وفرض غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المحال والمقاهي والمطاعم المخالفة لإجراءات مكافحة الفيروس.