هاني شاكر: 2020 كانت صعبة أوي.. ومعرفناش قيمة الحياة إلا بعد كورونا

قال المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه يحب الضحك بعيدا عن اختياراته الغنائية التي بها دراما أو أغنيات حزينة، والبعض وجهه لاختيار هذا اللون الغنائي، بس حاليا لا يتجه لذلك، خاصة بعد عام 2020، متابعا: «أنا مش عارف 2020 عديت منها إزاي، صعبة أوي، والواحد حس بقيمة حاجات كتير كان فاهمها عادية وهي مش عادية، كان فاهم الحياة مشرقة وجميلة».

مصر أفضل من غيرها

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وضع مصر أفضل من دول كثيرة بالنسبة لكورونا، «الواحد معرفش قيمة الحياة إلا لما ربنا أدالنا علامة، حتى ميكروب صغير مش متشاف، يقعد العالم كله في بيوتها».

الواحد نسي السفر.. وشكرا للوزيرة

وأشار إلى أنه التزم الجلوس في المنزل أثناء الجائحة، ولا يقابل أصدقاءه إلا قليلا، «الواحد نسي السفر السنادي، ونفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقيني راكب الطيارة وأسافر»، لافتا إلى أنه لم ينظم سوى حفلتين في 2020 إحداهما أونلاين، وأخرى بمهرجان الموسيقى العربية، مشيدا بإصرار وزيرة الثقافة على عقد المهرجان، واستضافة ضيوف خارج مصر.

الغناء أونلاين حبيته ومحبتهوش

وتابع: «حبيت ومحبتش الحفلة الأونلاين، حبيتها لأن عارف إن ملايين بيشوفوني، لكن أنا محتاج الجمهور والآه اللي بتطلع والإعجاب والتصقيف، الله يكون في عون مباريات الكرة عندنا من غير جمهور، اللعيب فاقد نص طاقته، هو اللي بيديله الحافز والدافع، والمطرب كده بردو، لكن مضطرين».

هغني لـ2020 هتعدي إن شاء الله

وواصل: «لو غنيت لـ2020 هقولها هتعدي إن شاء الله»، فقاطعته لميس الحديدي، ساخرة: «ولا جرحي أنا ؟ دي الناس كلها مسميينها جرحي أنا»، فرد عليها «شاكر»: «هي فعلا سنة صعبة جدا، وأملي في ربنا إن الجائحة تعدي بشكل أو بآخر والفاكسين ييجي وإن شاء الله 2021 يكون وشها أحسن وربنا يهد كورونا اللي كل ساعة والتانية بتتغير وتتلون وتتحور».