تفاصيل مبادرة دراسة الألمانية للطلاب: تبدأ في 6 جامعات للهندسة والطب

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية، موضحا أنه بناء على التكليف الرئاسي الصادر في العام الجامعي 2019، تم بدء العمل على مقترح مشروع تعميم دراسة اللغة المانية لطلاب الجامعات المصرية، خاصة طلاب كليات الطب والهندسة، كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي بهدف زيادة القدرة التنافسية لخريجي الكليات وبالأخص الطب والهندسة وإتاحة فرص أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية عامة، وألمانيا خاصة، وكذلك الدول الناطقة باللغة الألمانية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من المبادرة وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، هو المساهمة في تعميق الروابط العلمية والثقافية بين البلدين، وكذلك تأهيل الطلاب لاكتساب المهارات اللغوية المناسبة للدراسة واكتساب اللغات التي تساهم في فتح الآفاق البحثية وزيادة القدرة التنافسية للمتفوقين من خريجي طلاب الجامعات المصرية للمشاركة العلمية والتعاون البحثي والأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وكذلك إلمام الطلاب مهارات مهنية متميزة.

الأعلى للجامعات: المبادرة تهدف لإتاحة فرص أفضل للطلاب

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للجامعات، ووفقا للمذكرة الموقعة مع معهد جوته الألماني، سيتم تدريب 100 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة وكذلك دارسي اللغة الألمانية لتدريس اللغة الألمانية في الجامعات المصرية، وكذلك الإشراف الفني المتخصص على تدريس اللغة الألمانية في الكليات والمراكز بالجامعات المصرية التابعة للمبادرة من معهد جوته، وتقديم عدد من المنح الجزئية للمتفوقين من الطلاب المشتركين.

وتابع بأنه تمت الموافقة من قبل الأعلى للجامعات على تنفيذ عدد من الإجراءات بشأن مبادرة تعميم دراسة الطلاب بالجامعات بكليات الطب والهندسة كمرحلة أولى للغة المانية، من خلال إضافة مادة اللغة الألمانية كمقرر واحد فقط من المقررات الاختيارية في اللوائح الخاصة بكليات الطب والهندسة في الجامعات المصرية، والالتزام بتوصيف المحتوي الدراسي والمادة العلمية بناء على توصيات اللجان التنفيذية.

وتابع بأن المجلس أقر تطبيق المبادرة بـ6 جامعات كمرحلة أولى «عين شمس والقاهرة وحلوان والمنوفية وقناة السويس والمنيا»، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، على أن يتم استكمال المبادرة بباقي الجامعات العام الجامعي المقبل وذلك بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات بتلك الجامعات.