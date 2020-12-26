أمين الأعلى للجامعات: لا نية لتعطيل الدراسة «اللي عاوز يحضر أهلا وسهلا»

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وجّه رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة في اجتماع المجلس بالعديد من القرارات، بشأن ضرورة استكمال الفصل الدراسي الأول حتى نهايته، ومحاولة تقليل أعداد الطلاب داخل أروقة الجامعة، وكذلك التقليل من أعداد هيئة التدريس والعاملين وزيادة كم المحاضرات التي يتم تدريسها أونلاين.

تعطيل الدراسة لم تناقش من قريب أو من بعيد

وأضاف الدكتور محمد حلمي الغر، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنعقد في ميعادها المحدد دون تغيير، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نية لتعطيل الدراسة، كما أنه لم يتم مناقشته لا من قريب أو من بعيد.

رفع الغياب

وأوضح، أنه جرى رفع الغياب عن الطلاب تمامًا، حتى لا يشعر الطلاب بحرج، «اللي عاوز يتواجد أهلا وسهلا، واللي عاوز يحضر المحاضرات أونلاين من بيته مفيش أي مشكلة خالص»، لافتا إلى أنه يوجد قلة قليلة من الطلاب فقط تحضر المحاضرات في بعض الجامعات، خاصة من يسكنون بالقرب منها، لكن الخدمة تقدم بالطريقتين سواء داخل الجامعة أو بالجدول الذي يتم تدريسه أونلاين.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة وأهمية انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول بالجامعات، وكذلك الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفق منظومة التعليم الهجين، التي وافق عليها وأقرها الأعلى للجامعات الفترة الماضية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت «عبدالغفار»، خلال عقد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الفيوم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات، إلى أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية، والموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.